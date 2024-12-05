Армия России уничтожила два танка Leopard ВСУ в зоне спецоперации
И сколько боевиков ликвидировали российские силы в ходе выполнения задач СВО?
Фото: www.globallookpress.com/www.globallookpress.com / IMAGO / Volker Hohlfeld
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Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили два немецких танка Leopard армии Украины в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Потери ВСУ составили до 210-ти военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля», — говорится в сообщении.
Вместе с тем ВС России уничтожили у противника самоходную артиллерийскую установку Caesar.
Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области. Маскировка не помогла противнику избежать обнаружения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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