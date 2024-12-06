Интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное

Откровенная беседа длилась по меньшей мере полтора часа.

Более миллиона пользователей всего за час после публикации посмотрели интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Центральными темами разговора ожидаемо стали отношения России и США, возможность переговоров с Украиной и удары «Орешником» по заводу в Днепропетровске.

Одна из главных мыслей, которую неоднократно повторял Лавров, — «Россия борется за законные интересы безопасности». Откровенная беседа длилась без малого полтора часа. Главное собрал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

По центральному американскому ТВ такого не покажут. Там давно нет Такера Карлсона, а Сергей Лавров если и появляется, то цитаты часто вырваны из контекста. Здесь же, по уже сложившейся традиции, серьезный разговор, который должен дать простым американцам понять, что это не русские хотят войны.

«Мы не хотим войны»

«Спасибо, что согласились на интервью. Верите ли вы, что США и Россия сейчас находятся в состоянии войны?» — спросил у Лаврова Карлсон.

«Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — ответил глава российского МИДа.

Великой, как принято считать, и в военном отношении. Передовое дальнобойное вооружение, которым бьют по российским силам в зоне СВО, а теперь и за ее пределами, Украина не то что создать сама не могла, а даже пользоваться без натовских специалистов им не умеет. И именно это ставит мир на грань Третьей мировой войны, о которой так напористо спрашивает Карлсон.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — указал Лавров.

«Орешник» дал Западу нужный сигнал

Когда речь заходит об «Орешнике», Такер заметно оживляется. Видно, был ошеломлен. Вероятно, как и многие граждане стран Запада.

«Какое сообщение вы посылали, показывая это миру?» — спросил американский журналист.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — ответил Лавров.

При этом российский министр подчеркивает: это не попытка напугать, чтобы у США не возникло недопонимания. За полчаса до старта «Орешника» Россия воспользовалась одним из закрытых каналов связи. Рассказал, как они работают.

«Есть несколько каналов, они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах. Есть также каналы, которые не предаются огласке, но в основном американцы передают по ним каналам то же, о чем говорят публично: «Мы должны остановиться, должны принять потребности Украины и ее позиции», — добавил Лавров.

Конфликт на Украине мог уже закончиться

По поводу позиции, которая устроит нашу страну, Такер спрашивает не в бровь, а в глаз: «На каких условиях Россия прекратит военные действия?»

Лавров отвечает развернуто: во время Майдана Россия настаивала лишь на том, чтобы толпа протестующих успокоилась, и на Украине прошли досрочные выборы. Но те захватили власть силой. Потеряли Крым. Минские соглашения требовали особых условий для жителей Донбасса. Документ саботировали. В итоге началась СВО.

В марте 2022-го в Стамбуле Москва была согласна на невступление Украины в НАТО. Но еще на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал воевать. Каждое следующее предложение для Украины — хуже, чем предыдущее.

«Придется принимать во внимание реалии „на земле“. А это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность», — сказал Лавров.

Будущее США при Трампе

Обсудили и Трампа, который пришел к власти на волне лозунгов, что при нем наступит мир. Лавров уверен: он как минимум попытается, но ему будет сложно.

«Очевидно, что администрация Байдена хотела бы оставить такое „наследие“ администрации Трампа. Это похоже на то, что президент Обама сделал с Трампом. Обама выслал российских дипломатов, как раз в самом конце декабря, 120 человек вместе с членами семей. Этот эпизод не создал многообещающую „почву“ для начала отношений», — отметил Лавров.

Новой американской администрации придется многое делать впервые. Например, строить заново отношения со странами мирового большинства, представители которого теперь поняли, что дружба с Вашингтоном ничего хорошего не сулит. И здесь не только Украина: вспомнить хотя бы те же Грузию, Афганистан, Сирию, Ливию и далее по карте.

«Честно говоря, в этом нет ничего нового. Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они «поймать рыбу в мутной воде», — указала глава МИД РФ.

Россия не реагирует на провокации

Речь зашла и об известных провокациях со стороны Запада: от Бучи — до Навального* и истории со Скрипалями. Ни в одном из случаев за обвинениями не последовали доказательства.

«Потому что они ничего никому не объясняют, в том числе и нам», — указал Лавров.

И это совсем не те партнерские отношения, на которые СССР, а позже и молодая Россия рассчитывали на исходе холодной войны.

«Это началось после распада СССР. Сначала была эйфория. Мы часть либерального, демократического мира. Конец истории. Но вскоре большинству россиян стало ясно, что в 1990-е к нам относились, в лучшем случае, как к младшему партнеру. Даже не к партнеру, а к месту, где Запад может устраивать все так, как захочет: сделки с олигархами, покупка ресурсов и активов», — пояснил глава МИД РФ.

Сейчас все чаще говорят об украинских природных ресурсах, и Сергей Лавров проводит четкую грань: в чем принципиальная разница между сторонами этого, пусть гибридного, необъявленного, но все же конфликта.

«Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности», — указал Лавров.

Россия за мир во всем мире

А еще российский министр подчеркивает: главное — это люди. В Газе и в Донецке, в Алеппо и в Бейруте — Россия всегда была за справедливый мир и учет интересов всех, кто вынужден его делить.

И сразу после этого интервью Сергей Лавров снова отправился в переговорное турне, чтобы, как и всегда, четко и ясно донести позицию России всем, кто хочет ее слышать.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга, признан иноагентом