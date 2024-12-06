Растоптавшего христианский крест блогера приговорили к семи годам колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил блогера Хавиера Ярмагомедова, который растоптал в прямом эфире христианский крест, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Когда дело после инцидента приобрело скандальный характер, блогер извинился и заявил, что на это действие его спровоцировали.

Позже следствие установило, что Ярмагомедов также причастен к изготовлению и распространению порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Блогера признали виновным по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Ярмагомедова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал его выплатить штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, суд вынес приговор мошенникам, совершавшим махинации с «Пушкинскими картами».