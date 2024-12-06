Канада объявила о старте новой внешнеполитической стратегии в Арктике

Канада запускает новую арктическую внешнюю политику (AFP). Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

«Многие страны, включая неарктические государства, стремятся играть более важную роль в арктических делах. Меняющиеся реалии безопасности и политики в регионе означают, что нам нужен новый подход для продвижения наших национальных интересов и обеспечения стабильной, процветающей и безопасной Арктики», — говорится в ее заявлении на сайте канадского правительства.

Отмечается, что дипломатическая стратегия Канады обеспечит «партнерство для решения текущих потребностей» и «гибкость для адаптации к будущим вызовам».

Основными принципами деятельности в рамках AFP Жоли назвала продолжение отстаивания суверенитета Канады, «включая контроль над Северо-Западным проходом».

Также глава канадского МИД заявила о продвижении интересов страны с помощью прагматичной дипломатии и «лидерстве в управлении Арктикой».

В России ранее в ноябре обсудили перспективы развития Северного морского пути. Тема стала одной из ключевых на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» в Москве.

На мероприятии отмечалось, что в Арктической зоне сконцентрированы крупнейшие российские инвестпроекты, которые занимают львиную долю в экономике страны. Это нефтехимические и металлургические предприятия.

Уже сегодня в Арктической зоне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 30 триллионов рублей, а на проект развития Севморпути до 2035 года заложено свыше полутора триллионов рублей. Особая статья расходов — создание флота высокого ледового класса, который обеспечит круглогодичные перевозки грузов по воде.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах России по освоению Арктики.