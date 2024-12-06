Канада объявила о старте новой внешнеполитической стратегии в Арктике

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Глава МИД страны озвучила новый подход для продвижения национальных интересов.

Канада объявила о старте новой внешнеполитической стратегии в Арктике

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Канада запускает новую арктическую внешнюю политику (AFP). Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

«Многие страны, включая неарктические государства, стремятся играть более важную роль в арктических делах. Меняющиеся реалии безопасности и политики в регионе означают, что нам нужен новый подход для продвижения наших национальных интересов и обеспечения стабильной, процветающей и безопасной Арктики», — говорится в ее заявлении на сайте канадского правительства.

Отмечается, что дипломатическая стратегия Канады обеспечит «партнерство для решения текущих потребностей» и «гибкость для адаптации к будущим вызовам».

Основными принципами деятельности в рамках AFP Жоли назвала продолжение отстаивания суверенитета Канады, «включая контроль над Северо-Западным проходом».

Также глава канадского МИД заявила о продвижении интересов страны с помощью прагматичной дипломатии и «лидерстве в управлении Арктикой».

В России ранее в ноябре обсудили перспективы развития Северного морского пути. Тема стала одной из ключевых на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» в Москве.

На мероприятии отмечалось, что в Арктической зоне сконцентрированы крупнейшие российские инвестпроекты, которые занимают львиную долю в экономике страны. Это нефтехимические и металлургические предприятия.

Уже сегодня в Арктической зоне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 30 триллионов рублей, а на проект развития Севморпути до 2035 года заложено свыше полутора триллионов рублей. Особая статья расходов — создание флота высокого ледового класса, который обеспечит круглогодичные перевозки грузов по воде.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах России по освоению Арктики.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.42
-3.96 106.30
-3.48
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

22:48
«Это делаю я или наша помощница»: дочь Аланы Мамаевой раскрыла ее секрет
22:28
Дурова впервые допросили по делу Telegram в Париже
22:08
Ценны вверх: к новогодним праздникам импортные продукты могут подорожать на 20%
21:48
«Вклад в победу»: Кириенко обратился к участникам фестиваля «Время выбрало нас»
21:28
Канада объявила о старте новой внешнеполитической стратегии в Арктике
21:08
Месси объявили самым ценным игроком сезона в MLS

Сейчас читают

«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев
«Это не мой вариант»: Полина Гагарина запретила 17-летнему сыну думать о свадьбе
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год