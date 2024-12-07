Как Шаламе, но лучше: Марк Эйдельштейн сыграет в сериале «Мистер и миссис Смит»

Звезда «Аноры» мог оказаться на одном экране с Билли Айлиш.

Российский актер Марк Эйдельштейн утвержден на главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит», который выйдет на стриминговом сервисе Amazon, сообщает портал Deadline.

Ходили слухи, что на экране пару ему составит певица Билли Айлиш. Но, по данным издания, она отказалась от съемок, сославшись на плотный гастрольный график.

Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме «Анора», который стал победителем Каннского кинофестиваля и получил «Золотую пальмовую ветвь». В последние месяцы популярность 22-летнего российского актера в Голливуде заметно выросла.

Многие пользователи сети находят внешность Эйдельштейна схожей со звездой «Дюны» Тимоти Шаламе. Недавно они встретились на вручении премии Gotham Awards, что вновь взбудоражило поклонников: одни говорят, что россиянин лишь бледная копия своего американского коллеги, другие уверены, что Эйдельштейн превосходит Шаламе во всем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Марк Эйдельштейн проходил кастинг.