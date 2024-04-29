«Сначала закатили глаза»: как Эйдельштейна утвердили в роли «Сто лет тому вперед»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 124 0

Актера Марка Эйдельштейна сразу утвердили на роль в фильме «Сто лет тому вперед»

«Сначала закатили глаза»: как Эйдельштейна утвердили в роли «Сто лет тому вперед»

Фото: Кадр из к/ф «Сто лет тому вперёд», реж. Александр Андрющенко, 2024 г.

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Молодой артист сперва был уверен, что не прошел кастинг.

Молодого актера Марка Эйдельштейна, исполнившего роль Коли Герасимова в новом фантастическом фильме Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», сразу утвердили в каст проекта. Об этом рассказали создатели ленты, а генеральный продюсер кинокартины Михаил Врубель отметил, что юный артист сразу «попал в точку».

Сам Марк был уверен, что ему откажут: на кастинге Эйдельштейн зачитал рэп, причем бит для исполнения он подготовил сам.

«Обычно в текстах для проб такие сцены, что особо не покайфуешь, а тут был рэп, и я подумал: „О, я знаю, как это сделать!“. Пошел домой и стал подбирать биты. Пришел и сказал: „Я свой бит принес“. Все, конечно, сначала закатили глаза», — вспомнил актер.

Однако режиссеру понравилось, чего артист точно не ожидал, ведь, по его словам, «обычно взрослые люди не умеют ценить эту музыку».

Кандидатура Эйдельштейна подошла — молодой человек понял это, когда начались парные пробы с претендентками на роль героини Алисы Селезневой.

«На мой взгляд, у мужчины-актера должно совпасть две вещи — он должен был привлекателен и его должно быть в некотором смысле жалко. Я не знаю, как это работает, но если посмотреть сейчас на всех ведущих актеров, исключая актеров боевиков, наверное, мы увидим, что у них это все есть», — поделился мнением Михаил Врубель.

Именно в Марке и нашлось все необходимое. Продюсер отметил, что артист обладает «актерским обаянием». Он смог воплотить в жизнь своего героя, который «просто ходит в наушниках по миру», пряча эмоции.

«Он не очень хочет брать ответственность, не очень хочет что-то решать, а хочет просто ходить в наушниках по миру», — описал своего персонажа Эйдельштейн.

Показ ленты в российских кинотеатрах стартовал 18 апреля. Экранизация одноименной повести Кира Булычева о приключениях на грани прошлого и будущего за первую неделю в прокате заняла первое место и продолжает удерживать планку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создавалась лента «Сто лет тому вперед».

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