Порядок выплаты пенсий в декабре и январе разъяснили в Госдуме

Коррективы в привычный график начислений внесли новогодние праздники.

Часть россиян могут получить в декабре сразу две пенсионные выплаты — за декабрь и январь. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Lenta.ru.

«Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с 3 по 8 число каждого месяца, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», — пояснила она.

Те, кому пенсия приходит позднее, получат ее в соответствии с обычным графиком, добавила Бессараб.

Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал указ об увеличении периода выплаты накопительной пенсии со следующего года. Он будет длиться 270 месяцев. Сейчас накопительную пенсию выплачивают в течение 264 месяцев.

Кроме того, в следующем году для официально работающих пенсионеров будет введен ряд льгот, в частности, отпуск в 60 календарных дней.

Также в 2025 году пенсионеров ждет нововведение, которое будет касаться их льготного статуса. С 1 июля они смогут пользоваться электронными удостоверениями с QR-кодом, что позволит не носить с собой множество документов и быстро подтверждать свой льготный статус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля на 14,75%.