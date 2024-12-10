В Саратовской области БПЛА пытался атаковать военный аэродром

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 106 0

Удар был пресечен силами ПВО России.

В Саратовской области БПЛА пытался атаковать военный аэродром

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В Саратовской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать военный аэродром. Об этом глава региона Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА», — указал губернатор.

Он также уточнил, что на месте происшествия работают все экстренные службы. При этом разрушений и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

В понедельник, 9 декабря, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Горловке. В гражданском транспортном средстве оказались выбиты стекла и поврежден кузов. Пострадали семь человек. Водитель сам доставил всех раненых в больницу.

В этот же день еще один БПЛА ВСУ влетел в другой пассажирский автобус и попал в газовый баллон. В автобусе разгорелся пожар, однако, к счастью, в момент атаки внутри не оказалось людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герой России Максим Поташев ввел новую технику использования БПЛА.

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