Освобожденные в рамках обмена заключенными Дульцевы приезжали в РФ как аргентинцы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 76 0

Их дети Даниил и София тогда совсем не поняли, что происходит. Они выросли за границей и не знали, что являются русскими.

Освобожденные в рамках обмена заключенными Дульцевы приезжали в РФ как аргентинцы

Фото: © РИА Новости/Артем и Анна Дульцевы

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Российские разведчики Артем и Анна Дульцевы приезжали в Россию в качестве аргентинских болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Об этом они рассказали в беседе с журналом «Разведчик».

«Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — поделился Артем.

По его словам, с собой супруги взяли и детей — Софию и Даниила. Они родились за границей и даже не знали, что являются россиянами.

В ходе поездки Анна и Артем также смогли организовать встречу с родителями. Две семьи собрались на даче в Нижнем Новгороде.

«Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов. Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний для них важна», — вспоминает Анна.

Один из самых масштабных обменов заключенными между странами Запада и Россией состоялся 1 августа в турецком аэропорту. Тогда в РФ были возвращены восемь заключенных и двое их детей — София и Даниил Дульцевы, выросшие в Аргентине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие страны приняли участие в работе по обмену заключенных Западом и РФ.

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