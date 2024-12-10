Дмитрий Песков напомнил о целях, которые ставила перед собой Россия.

Специальная военная операция (СВО) будет завершена, когда Россия достигнет всех поставленных целей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

Накануне глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани развала, а вся инициатива на полях боевого соприкосновения принадлежит РФ.

«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим», — ответил Песков на заявление Нарышкина о скором завершении СВО.

При этом спикер Кремля напомнил, что украинская сторона от переговоров категорически отказывается.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевиков ВСУ массово выводят из города Курахово.