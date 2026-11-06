Российские военные зачистили опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении

Сейчас к сообщениям с передовой: на днепропетровском направлении зачищен крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяты пленные. Отряд специального назначения центральной группировки вступил с противником в ближний бой, заблокировал боевиков в укрытиях и подвалах. По сути, у них оставался единственный верный вариант — сложить оружие. Также спецназовцы ликвидировали технику, в том числе беспилотную.

В районе Белозерского в ДНР противник решил сражаться до последнего. Но и подобный сценарий до автоматизма отработан нашими штурмовиками.

Ставропольские десантники нашли и обезвредили вражеских «ждунов». Эти дроны прячут на обочинах. И как только в окрестностях появляется пехота или техника, они бьют из засады. Но теперь этот участок ореховского направления зачищен от таких ловушек.

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