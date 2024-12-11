«Группа пропала»: москвич решил сходить с девушкой в театр и лишился 200 тысяч рублей

В Москве почти 200 тысяч рублей заплатил молодой человек за свидание в театре. На спектакль его пригласила новая подруга с сайта знакомств. Но вместо этого его ждал большой и неприятный сюрприз. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев провел свое расследование и раскрыл все детали схемы мошенников.

Хотел сходить в театр и посмотреть спектакль, но сам оказался в центре продуманной постановки. Григорий Цыбулаев накануне в интернете познакомился с девушкой. По переписке новоиспеченная подруга уговорила сходить на премьеру. Как известно, купить любовь нельзя, но за нее можно дорого заплатить. И молодой человек заплатил, перейдя по странной ссылке.

«После покупки билетов прошли сутки, что-то в этом роде. Мы решили сдать билеты, потому что там что-то у нее не выходило. Она мне скинула скрины, что она сдала все. А я начал сдавать, мне сказали, что нужна сумма, эквивалентная стоимости билета», — рассказывает Григорий Цыбулаев.

В итоге из кошелька Григория пропали практически 200 тысяч рублей. Каждый раз, когда молодой человек переводил деньги, в службе поддержки говорили о некой ошибке. Просили удвоить суммы, чтобы решить проблему. Осознал, что он попался на крючок, когда новая подружка перестала выходить на связь.

«Не пишет, не отвечает ничего. И, как и, собственно, группа, которая пропала. Сначала заблокировали с чатом поддержки, потом сам сайт заблокировал меня как пользователя», — говорит Григорий.

Оказалось, некая Виктория, с которой и переписывался молодой человек, отправила ссылку на фишинговый сайт. Чтобы найти обман, достаточно немного изучить веб-страницу. Например, здесь указано, что в небольшом подмосковном городке в местном ДК показывают сразу несколько больших постановок в один день и время. Примечательно, что билеты практически раскуплены, а оплатить можно только онлайн-переводом. По всей видимости, это сделано для того, чтобы доверчивые люди точно оставили последние сомнения.

«Если вы не профессионал, вы не отличите фишинговый сайт от нефишингого. Меня смутил очень простой дизайн, минимальное количество функций: просто купить и все», — объяснил руководитель московской IT-компании Евгений Добровольский.

Как работает мошенническая схема, в которую попал Григорий, объяснять не нужно. Мы изучили документы и отправились на юридический адрес, где якобы можно вернуть билеты и деньги за них.

Судя по адресу, который указан в документах, здесь должен располагаться офис Государственного театра комедии и искусств. Но на деле его снесли несколько лет назад. А на этом месте возвели многоэтажные жилые дома. Внутри в зданиях сейчас вовсю идет стройка, а это значит, что о возврате билетов можно забыть.

Цыбулаев написал заявление в полицию. Но на возвращение денег и не надеется. Вполне вероятно, что сотни тысяч рублей отправились человеку, который находится за границей. А Виктория существует лишь в виртуальной реальности, и деньги выманивал совсем другой человек.