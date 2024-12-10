Путин: санкции Запада превратились в импульс для развития технологий РФ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 70 0

Об президент РФ заявил в ходе Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, даже несмотря на западные санкции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ),

По его словам,  подобные меры Запада стали импульсом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения (ПО). 

«Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения», — сказал российский лидер.

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