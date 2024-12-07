Правительство РФ установило стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов

Желающих получить гражданство также проверяют на знание истории России и основ законодательства.

Правительством РФ была введена единая стоимость экзаменов для мигрантов, желающих получить гражданство, на всей территории страны. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает цену 2950 рублей на каждый экзамен — по русскому языку, истории России и основам законодательства. Стоимость повышается до 3800 рублей, если цель — получение разрешения на работу.

Тремя днями ранее стало известно, что правительство Московской области предложило отменить экзамен по русскому языку для мигрантов-строителей, а также упростить некоторые процедуры. В частности, сократить срок приезда и выхода на работу со 150 до 50 дней, продлить срок разрешения с года до трех.

Кроме того, рассматривается идея регистрационного учета приезжих по месту пребывания на площадках и уменьшить площадь размещения с четырех до двух с половиной квадратных метра. В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости более строгих регламентов в области трудовой миграции.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Петербурге задержали подозреваемого в легализации 21 тысячи мигрантов.