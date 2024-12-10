В 2025 году в России проиндексируют социальную пенсию

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Повышение запланировано с 1 апреля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Российских пенсионеров в следующем году ждет денежная прибавка. Так, социальную пенсию проиндексируют почти на 15%.

Как сообщают «Известия», повышение запланировано с 1 апреля. Это следует из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

В среднем выплата составит почти 15 с половиной тысяч рублей. На нее могут рассчитывать пожилые люди без трудового стажа, инвалиды и те, кто потерял кормильца.

Ну, а первой в начале года проиндексируют страховую пенсию по старости. С 1 января она повысится на 7,3% и в среднем составит 24 тысячи рублей.

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