На Украине признались, что недооценили потенциал России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 95 0

Бывший спикер Генштаба ВСУ: украинские спецслужбы недооценили потенциал России

На Украине признались, что недооценили потенциал России

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Боевики Незалежной не могут справиться с высоким психоэмоциональным давлением.

Украинские спецслужбы, а также военные аналитики недооценили потенциал России в конфликте. Об этом заявил бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в эфире телеканала НТА.

«Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Так не произошло», — отметил он.

Селезнев отметил, что в Киеве также заблуждались и в анализе возможности России производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Лишь спустя определенный промежуток времени украинцы поняли, что РФ производит намного больше дронов, чем они думали.

«Оказалось, что они (Россия — Прим.ред.) способны производить и две, и даже больше двух тысяч дронов», — приводит его слова «РИА Новости».

Бывший спикер Генштаба ВСУ уточнил, что Киев переоценил возможности личного состава своих вооруженных сил, а также отметил, что боевики не справляются с сильным психоэмоциональным давлением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле раскрыли сроки завершения СВО.

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