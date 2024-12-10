Один человек погиб и 51 пострадал в результате двух цепных аварий в Турции

На востоке Турции в результате двух цепных аварий погиб один человек и 51 получил ранения. На трассе Ван-Эрджиш столкнулись около 30 машин, сообщает турецкий телеканал NTV Haber.

«На трассе Ван-Эрджиш произошло два отдельных цепных дорожно-транспортных происшествия с участием около 30 автомобилей. В регион были направлены команды здравоохранения, жандармерии, полиции, AFAD (турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС — Прим.ред.) и пожарной охраны», — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Озана Балджи, причинами послужил густой туман и скрытый лед на дороге.

Пострадавшие госпитализированы. В особо тяжелом состоянии находятся четыре человека.

Уточняется, что проезжая часть открылась для движения с одной полосы, после того как с дороги были убраны все машины, участвовавшие в аварии.

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