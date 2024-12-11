Бизнесмена Шефлера и его компании включили в реестр террористов и экстремистов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Водочного магната уличили в финансировании украинской армии.

Бизнесмена Шефлера и его компании включили в реестр террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Бизнесмена Юрия Шефлера и две его компании включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что речь идет о частных акционерных компаниях с ограниченной ответственностью Amber Beverage Group Holding и Stoli Group, зарегистрированных в Люксембурге.

В июле Тамбовский районный суд по требованию Генпрокуратуры изъял у Юрия Шефлера активы водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya в пользу государства.

До этого суд удовлетворил требование Генпрокуратуры признать иностранные компании Шефлера Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group экстремистским объединением за финансирование украинской армии.

Компании Шефлера работали больше на зарубежный рынок, чем на российский. В частности, на Латвию, Люксембург и Нидерланды. В России продукция бизнесмена продавалась лишь в отдельных регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут признать террористической организацию WotanJugend, участники которой относят себя к неоязыческой секте родноверов.

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