Бизнесмена Шефлера и его компании включили в реестр террористов и экстремистов

Бизнесмена Юрия Шефлера и две его компании включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Уточняется, что речь идет о частных акционерных компаниях с ограниченной ответственностью Amber Beverage Group Holding и Stoli Group, зарегистрированных в Люксембурге.

В июле Тамбовский районный суд по требованию Генпрокуратуры изъял у Юрия Шефлера активы водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya в пользу государства.

До этого суд удовлетворил требование Генпрокуратуры признать иностранные компании Шефлера Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group экстремистским объединением за финансирование украинской армии.

Компании Шефлера работали больше на зарубежный рынок, чем на российский. В частности, на Латвию, Люксембург и Нидерланды. В России продукция бизнесмена продавалась лишь в отдельных регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут признать террористической организацию WotanJugend, участники которой относят себя к неоязыческой секте родноверов.