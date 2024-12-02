В России могут признать WotanJugend террористической организацией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Создатель националистического объединения в настоящее время зарегистрирован в Киеве.

В России собираются признать WotanJugend террористической организацией

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России могут признать террористической организацию WotanJugend. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Организация является неонацистской. Она была создана гражданином России Алексеем Левкиным. Участники объединения относят себя к неоязыческой секте родноверов. Ячейки WotanJugend есть во многих городах России, а также в Чехии и на Украине.

Представители организации замечены в сотрудничестве с несколькими международными националистическими группировками. В 2016 году было проведено 24 обыска у российских участников объединения. Было изъято боевое огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и символика.

Левкин, родившийся в Твери, сейчас зарегистрирован в Киеве. В 2018 году он был заочно арестован по делу об участии в экстремистском сообществе и возбуждении ненависти или вражды. В РФ его также объявили в международный розыск.

Кроме того, основатель WotanJugend выступает против спецоперации, поддерживает украинских националистов, призывает к терактам на территории РФ и распространяет фейки о действиях российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

14:51
«Зачем столько денег потратил?» — певица Валерия рассказала о расходах семьи
14:35
«Мирные» акции с коктейлями Молотова: в беспорядках в Грузии пострадали десятки полицейских
14:17
Олаф Шольц прибыл на Украину впервые за два с половиной года
14:05
В России могут признать WotanJugend террористической организацией
13:52
«Будет попытка»: Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине
13:40
«Меня вынимали из реанимации»: певица МакSим рассказала о борьбе с алкоголизмом

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
«Большое значение»: почему Родион Газманов еще не женат
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год