В России могут признать WotanJugend террористической организацией

В России могут признать террористической организацию WotanJugend. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Организация является неонацистской. Она была создана гражданином России Алексеем Левкиным. Участники объединения относят себя к неоязыческой секте родноверов. Ячейки WotanJugend есть во многих городах России, а также в Чехии и на Украине.

Представители организации замечены в сотрудничестве с несколькими международными националистическими группировками. В 2016 году было проведено 24 обыска у российских участников объединения. Было изъято боевое огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и символика.

Левкин, родившийся в Твери, сейчас зарегистрирован в Киеве. В 2018 году он был заочно арестован по делу об участии в экстремистском сообществе и возбуждении ненависти или вражды. В РФ его также объявили в международный розыск.

Кроме того, основатель WotanJugend выступает против спецоперации, поддерживает украинских националистов, призывает к терактам на территории РФ и распространяет фейки о действиях российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ