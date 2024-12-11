В Малибу горит 900 гектаров леса

В Малибу, расположенном в штате Калифорния, горит 900 гектаров леса. Об этом сообщает CNN. Местным жителям пришлось покинуть свои дома.

«Никто не успел одеться, все запрыгнули в машину, и мы (местные жители — Прим. ред.) сказали: „Уезжайте отсюда!“ Она (местная — Прим. ред.) едва успела добежать до своего сарая, чтобы выпустить лошадей. Слава богу, что мы это сделали, потому что сарай сгорел», — рассказал очевидец журналистам.

Эксперты пока не берутся называть возможные причины пожара, но точно говорят, что из-за сильного ветра, который достигает 64 км/ч, огонь распространяется очень быстро. Также ситуацию осложняет низкая влажность в регионе. Предстоящий дождь не сможет потушить весь пожар.

Ситуацию классифицировали как крайне опасную. Людей эвакуируют в более безопасные районы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Пушкине произошел взрыв в складском помещении. По данным МЧС России, что под завалами могут находиться люди.