Не ждите помощи: при Трампе объемы поставок на Украину снизятся

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

После инаугурации Трампа объемы помощи Украине снизятся

Не ждите помощи: при Трампе объемы поставок на Украину снизятся

Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

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Будущий глава США не собирается продолжать политику Байдена в отношении Киева.

После вступления на пост президента Дональда Трампа снизится объем помощи, которую оказывали США Украине. Об этом пишет издание The New York Times.

Трамп сам заявлял, что Киеву не стоит ждать столь же активную экономическую и военную поддержку, которую оказывала администрация уходящего с президентской должности Джо Байдена. И выигравший выборы миллиардер, и конгресс с республиканцами во главе, по мнению издания, снизят объемы поставляемого на Украину.

К тому же поступала информация о том, что Байден не успеет потратить все оставшиеся денежные ресурсы на оказание помощи Киевскому режиму. Что будет делать с этими финансами его приемник — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Трамп не начал диалог по украинскому вопросу. Дело в том, что предприниматель еще официально не вступил в должность главы Соединенных Штатов, а значит, у него нет полномочий вести разговоры об урегулировании конфликта на Украине. Сейчас Трамп может только высказывать свое мнение, не более.

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