Ждет одного: стало известно, почему Трамп не начал диалог по украинскому вопросу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 249 0

Орбан: до инаугурации Трамп не может вести переговоры о перемирии на Украине

Орбан объяснил, почему Трамп пока не ведет переговоры о мире на Украине

Фото: Mohammed Badra/ТАСС

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Пока избранный президент США лишь высказывает свое мнение, но никаких шагов не предпринимает.

Избранный президент США Дональд Трамп не пытается завести разговоры об урегулировании конфликта на Украине из-за того, что пока не имеет таких полномочий. Его вступления в должность главы государства еще не было, объяснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети.

«Он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США… Но я верю, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — сказал Орбан.

При этом уже сейчас Трамп является инициатором диалога между Россией и Украиной. Он считает, что пока еще действующий президент США Джо Байден допустил серьезные просчеты в своей политике. Трамп утверждает, что стране следует прекратить финансирование Украины, смягчить меры санкционного давления на Россию и прекратить демонизацию президента России Владимира Путина.

Трамп убежден, что Байден в последние месяцы торопится отдать Украине все обещанные деньги, чтобы «заплатить за молчание» президенту* Незалежной Владимиру Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким странам Дональд Трамп предложил стать штатами США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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