Министр культуры Мордовии Баулина попала в больницу после тяжелого ДТП

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 88 0

Водитель главы регионального Минкульта погиб.

Министр культуры Мордовии Баулина попала в больницу после тяжелого ДТП

Фото: © РИА Новости/Юрий Глебов

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Министр культуры Мордовии Светлана Баулина госпитализирована после серьезной аварии. Об этом глава республики Артем Здунов сообщил в своем Telegram-канале.

«Ночью в тяжелое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нем были Светлана Никитовна Баулина и ее водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб», — указал Здунов.

По его словам, министру уже оказана первая помощь, однако для дальнейшего лечения ее транспортировали в больницу Саранска. Состояние пострадавшей находится под контролем врачей.

Здунов также пообещал оказать необходимую поддержку семье погибшего.

Причину смертельной аварии глава Мордовии не назвал, но отметил, что обстоятельства случившегося будут установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске 17-летняя девушка погибла, попав под колеса встречного автомобиля во время катания на тюбинге. Предварительно, местный житель катал девушку на привязанной к машине «ватрушке», однако она вылетела на соседнюю полосу и столкнулась со встречным авто.

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