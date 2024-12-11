РФПИ объявил о создании Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст Альянс БРИКС по развитию искусственного интеллекта.

«Альянс БРИКС+AI — крупнейшая международная инициатива РФПИ и российского бизнеса в технологической сфере за последние годы. Развитие искусственного интеллекта открывает дополнительные возможности для сотрудничества между странами БРИКС, значимого увеличения масштабов и качества технологического партнерства. Многие российские компании разработали и уже активно применяют продукты и решения мирового уровня на основе ИИ, доля которого в экономике будет уверенно расти. Глобальный рынок технологий ИИ является одним из наиболее конкурентных, в этой связи объединение усилий с ключевыми партнерами по БРИКС на площадке Альянса укрепит позиции каждого из участников объединения, позволит выработать общую стратегию развития сегмента и привлечь дополнительные инвестиции в разработку инновационных продуктов», — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что к Альянсу на первом этапе уже присоединились более 20 компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ. При этом саму идею создания такого объединения поддержали более 50 международных организаций.

Деятельность БРИКС+AI сконцентрирована на развитии цифровых технологий в государственном и коммерческих секторах, где ИИ играет важную роль как в разработке новых решений, так и их дальнейшем практическом внедрении. Помимо этого, Альянс призван сыграть важную роль в развитии технологий искусственного интеллекта между Россией и ее партнерами по БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Малайзии в РФ заявил о согласии страны стать партнером БРИКС.