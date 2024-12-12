Страны НАТО могут разместить ядерное оружие в Польше

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В альянсе называют это якобы ответом на недавнее применение на Украине российской баллистической ракетной системы «Орешник».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Страны НАТО могут разместить ядерное оружие в Польше. Об этом пишет журнал The National Interest.

Речь идет о бомбах B61, которые способны уничтожать подземные укрепленные конструкции. Судя по всему, альянс может разместить их якобы в ответ на недавнее применение на Украине российской баллистической ракетной системы «Орешник».

Однако в статье подмечают, что такие шаги Запада лишь усугубят ситуацию и сделает урегулирование конфликта маловероятным. Еще тревожнее в журнале относятся к идеям о передаче ядерного оружия Украине — их авторы прямо называют безумными.

Сейчас ближайшее к России атомное вооружение США размещено в Германии и Турции.

Ранее рассказывал о том, как посол Китая в России прокомментировал размещение ядерного оружия США на Филиппинах. 

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