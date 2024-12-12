Роберт Фицо объяснил, чего на самом еле ждать Киеву.

Ситуацию вокруг Украины во время зарубежного визита обсудил премьер Словакии. Находясь в Бразилии, Роберт Фицо назвал себя «белой вороной» в европейской семье именно из-за своей позиции по украинскому конфликту.

В интервью местной прессе он заявил, что Запад пользуется этой ситуацией, чтобы ослабить Россию, но санкции не работают. Премьер Словакии против вступления Украины в НАТО и считает, что Киев не получит туда приглашения. Более того, потеряет треть своей территории.

По словам Фицо, Запад после своего провала пожертвует Украиной и ее разделят на части. Тот, кто хоть немного реалистичен, должен признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, заключил словацкий премьер и призвал Брюссель организовать нормальный диалог с Москвой.