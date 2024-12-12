Проклиная Макрона: французские фермеры вываливают на улицы навоз и мусор

Граждане Пятой республики возмущены новой экономической реальность, которую организовали власти.

Французские фермеры пытаются выжить в условиях новой экономической реальности. Мэрия города Дижон оказалась в буквальном смысле заблокирована.

Сотни тракторов с плакатами, проклинающими президента Эммануэля Макрона, вывалили у здания тонны навоза, мусора и покрышек. Причиной возмущения людей стало подписанное между ЕС и странами Южной Америки соглашение о свободной торговле. Оно отменяет более 90% таможенных пошлин для латиноамериканских фермеров.

Протестующие убеждены, что теперь предпочтение в Европе будут отдавать продукции из-за океана в ущерб французской.