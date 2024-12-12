Более 4 млн школьников и студентов приняли участие в образовательных проектах VK

Платформа VK Education охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний, что на 16% больше, чем годом ранее. Число школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло на 12% год к году до 3,8 млн. Количество образовательных программ VK Education увеличилось до 120, а число вузов-партнеров до 37.

В 2024 году 110 тыс. студентов прошли обучение на программах VK Education, из них 90 тыс. обучались IT- и digital-специальностям, 20 тыс. — направлениям креативных индустрий. В топ-5 популярных курсов вошли «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения» и «Основы искусственного интеллекта». Выпускники программ присоединились к команде VK: в 2024 году 138 студентов и молодых специалистов получили оффер или попали на стажировку.

В 2024 году VK Education реализовала 120 образовательных программ — на 20% больше, чем годом ранее. Осенью впервые были запущены кросс-кампусные курсы: 10 программ по разработке и управлению цифровым продуктом были интегрированы в учебные планы МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИСиС, ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ и других вузов.

Вузы, преподаватели и проектная деятельность

VK Education продолжает развивать партнерство с ведущими российскими вузами. В этом году их число выросло до 37, среди них — лучшие технические, классические, экономико-управленческие и творческие вузы страны. Число преподавателей среди сотрудников VK в 2024 году увеличилось на 15% год к году. Общее количество экспертов, занятых в программах VK Education и других форматах образовательной деятельности, превысило тысячу человек.

Почти две тысячи студентов для проектной деятельности использовали практические кейсы из базы VK Education Projects, запущенной осенью 2024 года. Наибольший спрос у студентов получили кейсы, связанные с моделями обработки естественного языка, поиском уязвимостей VK Bug Bounty, новыми рыночными нишами для VK WorkSpace и созданием рекламных кампаний для сервисов VK.

Профориентация и интеллектуальные состязания

В 2024 году программы VK Education по профориентации охватили свыше 3,8 млн школьников — ученики 1–11 классов приняли участие в «Уроке цифры», «Цифровом ликбезе», программе «IT-дайвинг», лаборатории dreamlab и профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».

VK Education организовала и поддержала 32 интеллектуальных состязания по таким направлениям, как информатика, математика, искусственный интеллект, информационная безопасность и креативные индустрии. В них приняли участие 111,5 тыс. человек.