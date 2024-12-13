Восторг: Самойловой понравилось шоу, после которого ее окрестили высокомерной

На астрологическом проекте многодетная мать поспорила с ведущей и обвинила ее в непрофессионализме.

Блогер Оксана Самойлова рассказала корреспондентам 5-tv.ru, какие впечатления испытала от участия в астрологическом шоу вместе со своим мужем, рэпером Джиганом. По словам девушки, это было очень весело и познавательно.

«Весело, смешно, но Денис просто вообще не верит во всякие натальные карты и астрологические прогнозы. Я все-таки все равно верю. Просто она (ведущая) говорила настолько четко, что мне казалось, будто она смотрела мои сториз и рассказывала по ним», — поделилась многодетная мать.

Не так давно из-за участия в выпуске на Самойлову обрушилась небольшая волна хейта в социальных сетях. Зрители шоу не оценили то, как Самойлова сделала замечание ведущей Олесе. Блогер усомнилась в ее экспертности и сказала, что часть информации она взяла из ее личного блога, на что астролог ответила, что ей не стоит думать, что она следит за всеми публикациями. В результате мини-конфликта предпринимательницу окрестили высокомерной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джиган и Оксана Самойлова хотят родить пятого ребенка.