Восторг: Самойловой понравилось шоу, после которого ее окрестили высокомерной

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 2 507 0

Самойловой понравилось шоу, после которого ее окрестили высокомерной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На астрологическом проекте многодетная мать поспорила с ведущей и обвинила ее в непрофессионализме.

Блогер Оксана Самойлова рассказала корреспондентам 5-tv.ru, какие впечатления испытала от участия в астрологическом шоу вместе со своим мужем, рэпером Джиганом. По словам девушки, это было очень весело и познавательно.

«Весело, смешно, но Денис просто вообще не верит во всякие натальные карты и астрологические прогнозы. Я все-таки все равно верю. Просто она (ведущая) говорила настолько четко, что мне казалось, будто она смотрела мои сториз и рассказывала по ним», — поделилась многодетная мать.

Не так давно из-за участия в выпуске на Самойлову обрушилась небольшая волна хейта в социальных сетях. Зрители шоу не оценили то, как Самойлова сделала замечание ведущей Олесе. Блогер усомнилась в ее экспертности и сказала, что часть информации она взяла из ее личного блога, на что астролог ответила, что ей не стоит думать, что она следит за всеми публикациями. В результате мини-конфликта предпринимательницу окрестили высокомерной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джиган и Оксана Самойлова хотят родить пятого ребенка.

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