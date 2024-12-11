«Самый главный план»: Джиган и Оксана Самойлова хотят родить пятого ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 3 244 0

Джиган и Оксана Самойлова планируют родить пятого ребенка

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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И на этом звездная семье не планирует останавливаться.

Рэпер Джига и его супруга — блогер Оксана Самойлова в 2025 году планируют родить пятого ребенка. Об этом рассказали сами звезды на премии «Елка-Блог».

По словам знаменитой пары, на следующий год у них грандиозные планы. Начать расширять дом, в котором они живут, завести, кроме козы, еще и страуса, а также подарить жизнь еще одному человеку.

«Первый самый главный наш план — это да, мы хотим еще малыша. <…> Ребенок, страус, стройка», — перечислила Самойлова.

Супруги уже воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею, Маю и одного сына Давида. А не так давно пара завела козу Мими, которая быстро стала знаменита в сети. Из-за этого питомца рэпера и блогера с детьми попросили съехать из арендованного жилья. Семья зеселилась в свой старый дом, который до этого был выставлен на продажу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Джиган наказал маленького сына палкой.

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