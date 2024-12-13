За ночь силы ПВО РФ сорвали 13 атак беспилотников ВСУ на Россию

Украинские БПЛА были направлены в четыре региона.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
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За прошедшую ночь силы ПВО России уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Киев попытался совершить террористические атаки в четырех регионах России. Больше всего БПЛА было направлено на Курскую область. Там сбили пять аппаратов. В Белгородской перехватили четыре дрона. В Ростовской уничтожили три беспилотника. И один в Липецкой.
В Белгородской области из-за теракта с FPV-дроном погиб боец самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трагедия произошла ночью во время атаки БПЛА в Теребренском сельском поселении.
«Хотел высказать искренние слова соболезнования родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», — сказал глава области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские дроны «пробивают» минные поля и разбирают блиндажи. Операторы беспилотников готовят плацдарм штурмовикам для наступления на Харьковскую область. Особенно полезны такие аппараты при разминировании участков, которые необходимо преодолеть бойцам российской армии.
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