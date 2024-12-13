Возглавил торжественную церемонию самый главный новогодний волшебник, специально приехавший из своей резиденции в Великом Устюге.

Югра в эти дни стала центром притяжения Дедов Морозов и Снегурочек. В Ханты-Мансийске открылся всероссийский съезд новогодних волшебников. Возглавил торжественную церемонию самый главный Дед Мороз. Он прибыл в Югру из своей резиденции в Великом Устюге.

На празднике собрались сотни жителей города. В ближайшие несколько дней их ждет насыщенная программа, и, конечно, подарки и угощения. Родители и дети поучаствуют в новогодних забавах, играх и мастер-классах. Запланирован молодежный маскарад и творческие выступления.

За звание лучших поборются и сами сказочные персонажи. Победителей всевозможных конкурсов определит жюри. В его составе будут как взрослые, так и дети.

Ранее рассказывал о том, сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку. Главные герои любимых сказок могут не только навестить ребенка, но и поводить с ним хороводы, поиграть и даже покатать на оленях.