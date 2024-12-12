Цена новогоднего чуда: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку

Главные герои любимых сказок могут не только навестить ребенка, но и поводить с ним хороводы, поиграть и даже покатать на оленях.

Современные дети гораздо более продвинутые, чем все предыдущие поколения вместе взятые. Они легко могут загуглить, когда к ним в гости нагрянет Дед Мороз, и с ужасом узнать, что его на самом деле не существует.

Однако родители все же могут продлить новогоднюю эйфорию для детей, заказав Деда Мороза и Снегурочку, которые, будто невзначай, постучатся к ним в дверь.

Как удалось выяснить KP.RU, цена на главных новогодних героев варьируется в зависимости от сценария, который они должны исполнить. Так, самая простая программа — Дед Мороз и Снегурочка постучатся в дверь, послушают стишок и вручат подарок — обойдется примерно в пять тысяч рублей.

Если вы хотите, чтобы актеры провели с вашим ребенком игры, поводили хороводы вокруг елки и устроили целое шоу, то ценник будет стартовать от десяти тысяч рублей.

В целом, цена зависит от продолжительности программы и близости даты к Новому году. В шоу можно добавить катание на оленях, фотосессию с Дедом Морозом и Снегурочкой и даже живых змей — символ грядущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на каких старых елочных игрушках можно разбогатеть.