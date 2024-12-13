В ЛНР задержали боевика украинского нацбатальона «Айдар»*

Украинского боевика задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Вступив в ряды запрещенного в России нацбата «Айдар»*, он участвовал в боях в Попасной с подразделениями Народной милиции республики. Воевал с 2019 года. Следователи считают, что он причастен к террористической деятельности.

Следствие попросит суд заключить задержанного под стражу. Сейчас продолжается сбор доказательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК РФ завершил расследование дела против американского наемника ВСУ Деррика Бейлса**. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины и вторгся на территорию Курской области.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; организация запрещена на территории России.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.