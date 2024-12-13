В ЛНР задержали боевика украинского нацбатальона «Айдар»*
Он участвовал в боях в Попасной против подразделений Народной милиции республики.
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Украинского боевика задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Вступив в ряды запрещенного в России нацбата «Айдар»*, он участвовал в боях в Попасной с подразделениями Народной милиции республики. Воевал с 2019 года. Следователи считают, что он причастен к террористической деятельности.
Следствие попросит суд заключить задержанного под стражу. Сейчас продолжается сбор доказательств.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК РФ завершил расследование дела против американского наемника ВСУ Деррика Бейлса**. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины и вторгся на территорию Курской области.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; организация запрещена на территории России.
** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.
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