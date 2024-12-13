В ЛНР задержали боевика украинского нацбатальона «Айдар»*

Эфирная новость 37 0

Он участвовал в боях в Попасной против подразделений Народной милиции республики.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинского боевика задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Вступив в ряды запрещенного в России нацбата «Айдар»*, он участвовал в боях в Попасной с подразделениями Народной милиции республики. Воевал с 2019 года. Следователи считают, что он причастен к террористической деятельности.

Следствие попросит суд заключить задержанного под стражу. Сейчас продолжается сбор доказательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК РФ завершил расследование дела против американского наемника ВСУ Деррика Бейлса**. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины и вторгся на территорию Курской области.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; организация запрещена на территории России.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
103.95
0.68 110.48
1.92
Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Последние новости

19:28
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
19:12
В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
19:01
В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
18:59
Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18:50
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств
18:46
В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Сейчас читают

«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»
«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год