СК завершил расследование дела против американского наемника ВСУ Бейлса*

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Гражданин США вместе с украинскими националистами проник на территорию Курской области, где совершал свои преступления.

СК завершил расследование дела против американского наемника ВСУ Бейлса*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Курская область

В РФ завершено расследование уголовного дела, возбужденного против гражданина США Деррика Бейлса*, который в качестве наемника принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вторгся на территорию Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бейлса обвиняют в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Американец также объявлен в международный розыск.

«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столичный суд передали дело о восьми подозреваемых в теракте на Крымском мосту.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.

Тема:
Курская область
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