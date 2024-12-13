В России заблокировали Viber

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 1 028 0

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Причиной стало нарушение требований законодательства.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что доступ к ресурсу ограничен в связи с нарушением требований, выполнение которых «необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

Известно, что почти треть звонков аферистов совершаются именно через Viber. Только в этом году около пяти миллиардов рублей с банковских счетов жертв мошенников пропало посредством общения в этом мессенджере. Звонят как на мобильные, так и на стационарные телефоны. Возможность скрыть или подменить номер и ник исходящего вызова — одна из главных фишек Viber, которой активно пользуются мошенники.

Роскомнадзор уже принимал несколько попыток для блокировки Viber на территории России. Пыталось ведомство и сотрудничать с владельцами мессенджера, требуя удалить запрещенный контент. Реакции не было, и тогда регулятор обращался в суд. Штрафы Viber не платит, запрещенный контент не удаляет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложь об академике Велихове.

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