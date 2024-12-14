Григорий Лепс официально стал членом ЛДПР

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 34 0

Похоже, стоит ждать ремейка «Лондона».

Григорий Лепс официально стал членом ЛДПР

Фото: Telegram/Telegram-канал ЛДПР/zhirinovskylive

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Народный артист Григорий Лепс стал официальным членом партии ЛДПР, о чем свидетельствует удостоверение, опубликованное на сайте Life.ru. Документ, оформленный на настоящую фамилию артиста Лепсверидзе Григорий Викторович, был подписан лично председателем партии Леонидом Слуцким.

«Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!», — гласит сообщение из Telegram-канала партии.

Недавно в интернет-пространстве всплыли изображения, которые якобы подтверждали вступление Лепса в партию, но позже оказалось, что это была подделка. Причины, по которым народный артист решил стать частью ЛДПР, остаются неясными, однако он выразил признательность за оказанное доверие.

Известно, что певец присутствовал на похоронах бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 году. Он не раз хорошо отзывался о деятельности политика и назвал его «человеком чести и слова». Могила Жириновского расположена на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс получает от молодой невесты Авроры Кибы милые и дорогие подарки

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