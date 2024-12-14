В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 105 0

В данный момент идет ликвидация последствий атаки.

В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект

Фото: © РИА Новости/Елена Копылова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Возгорание топлива произошло на объекте инфраструктуры в Орловской области в результате массированной атаки беспилотников.  Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Повреждения затронули стеклянные конструкции нескольких жилых домов, сейчас проводятся работы по устранению последствий инцидента.

За последние часы дроны ВСУ атаковали несколько регионов России. Под ударом оказался Краснодарский край, где осколки БПЛА упали на частный участок. Также была атакована ДНР. В результате пострадали гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Поражены критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса.

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