Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ленобласти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Водитель Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали в ДТП в Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом маршрута Сосновый бор — поселок Котельский.

В результате происшествия погиб водитель легковушки, четверых пострадавших госпитализировали, их состояние стабильное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день в Новой Москве 49-летняя женщина за рулем Porsche насмерть сбила девятилетнего мальчика. Водитель не справилась с управлением и выехала на тротуар, где находились ребенок и его няня.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но, несмотря на усилия врачей, ребенок от полученных повреждений скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский автобус подмял под себя легковушку в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Домодедове.

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