Пассажирский автобус буквально подмял под себя легковушку в массовом ДТП на М-4

Пассажирский автобус буквально подмял под себя легковушку в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Домодедове. Кадры с места столкновения около двух десятков автомобилей 5-tv.ru предоставил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

«Это тот самый автобус, который тоже участвовал в ДТП. Никаких серьезных последствий, повреждений внутри салона нет. Известно, что внутри было 26 человек, были и дети. Сейчас все они ждут другой автобус», — показал обстановку внутри салона автобуса журналист.

Предварительно, пострадавших в результате массовых столкновений на заснеженной трассе под Москвой нет. По данным Госавтоинспекции России и Росавтодора движение в сторону Москвы на 150-м километре трассы М-4 было на некоторое время перекрыто. Автомобилисты осуществляли объезд через трассу Р-22 с обратным выездом на М-4 «Дон». Около получаса назад в сторону столицы открыли правую полосу.

Предварительно, на участке с 33-го по 36-й километр трассы М-4 произошло шесть аварий с участием 13 автомобилей, отметили в ГУ МВД России по Московской области.