В данный момент насладиться балетом в компании в выйдет 500 тысяч рублей.

Цены на парные билеты на «Щелкунчика» в Большом театре стремительно увеличиваются. Сегодня стоимость вечернего показа 31 декабря достигает 500 тысяч рублей за двоих. Изначально цена начиналась со 100 тысяч рублей. Продажа билетов на завершающий балет 2024 года была открыта 14 декабря в 10:00 по московскому времени.

Наиболее выгодным вариантом считается покупка комплекта из четырех билетов, который можно заполучить за символические 260 тысяч рублей.

Традиция посещения «Щелкунчика» началась с первой премьеры в Мариинском театре в 1892 году, когда главные роли исполняли молодые танцоры-ученики Императорского театрального училища. После выступления каждый из них получил в подарок от Чайковского коробку конфет. Этот балет стал настоящим символом России, а также неотъемлемой частью новогоднего ритуала для многих семей. Посмотреть «Щелкунчика», приготовить оливье и выпить горящую бумажку с желанием в шампанском.

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