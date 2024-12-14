Собянин назвал метро Москвы знаковой культурной площадкой

Знаковой культурной площадкой столицы назвал московское метро Сергей Собянин. Пост и соответствующее видео градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уже больше десяти лет московское метро является знаковой культурной площадкой. В нем свыше 50 пространств для выставок, концертов и других событий», — подчеркнул Собянин.

В частности, на станциях метрополитена были в 2024 году представлены экспозиции, которые были приурочены к юбилеям театров, а на двух станциях прошла выставка картин, посвященная Большой кольцевой линии (БКЛ), а также выставки в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

А также, как подметил мэр Москвы, в метро успешно работают два проекта — «Искусство в метро» и «Музыка в метро», благодаря которым происходит не только погружение в культуру, но и открытие новых имен.