Собянин назвал метро Москвы знаковой культурной площадкой

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 45 0

Градоначальник обратил особое внимание на проекты «Искусство в метро» и «Музыка в метро».

Собянин назвал метро Москвы знаковой культурной площадкой

Фото: mos.ru

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Знаковой культурной площадкой столицы назвал московское метро Сергей Собянин. Пост и соответствующее видео градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уже больше десяти лет московское метро является знаковой культурной площадкой. В нем свыше 50 пространств для выставок, концертов и других событий», — подчеркнул Собянин.

В частности, на станциях метрополитена были в 2024 году представлены экспозиции, которые были приурочены к юбилеям театров, а на двух станциях прошла выставка картин, посвященная Большой кольцевой линии (БКЛ), а также выставки в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

А также, как подметил мэр Москвы, в метро успешно работают два проекта — «Искусство в метро» и «Музыка в метро», благодаря которым происходит не только погружение в культуру, но и открытие новых имен.

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