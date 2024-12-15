Второй танкер «Волганефть 239» получил повреждение в Керченском проливе

В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер. Речь идет о судне «Волганефть 239». Об этом передает ГУ МЧС по Республике Крым и Севастополю.

На борту корабля находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

В миссии по оказанию помощи задействовано более 50 человек и 11 единиц техники. Это Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда, а также сотрудники специального морского отряда.

К слову, в Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно «Волгонефть 212», перевозившее нефтепродукты. На его борту находятся 13 человек. Танкер получил повреждение из-за шквалистого ветра и волнение моря, которое достигает отметки в семь баллов.

На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас». Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина выпал за борт и почти 20 часов выживал в океане.