Спасение в Австралии: мужчина выпал за борт и почти 20 часов выживал в океане

При себе он имел документы и кошелек.

В Австралии спасли мужчину, который провел 19 часов в океане после падения с сухогруза. Об этом передает издание The Mirror.

Как выяснилось, он упал с 235-метрового сухогруза Double Delight примерно в 23:30 (15:30 по московскому времени) в четверг, 7 ноября. Большую часть ночи мужчина плыл. В пятницу его заметили, когда он находился в пяти километрах от берега города Суонси в штате Новый Южный Уэльс. Увидели и спасли мужчину местные рыбки. Один из них работает врачом, он оказал пострадавшему первую помощь.

«Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен», — сказал врач Глен Валер.

Причем у спасенного имелись при себе документы и кошелек, запечатанные в пакете. Пострадавшим оказался гражданин Вьетнама, ему 20 лет. На нем также был спасательный жилет. Мужчину госпитализировали.

Теперь Австралийская пограничная служба выясняет, не прыгнул ли вьетнамец за борт судна намеренно. Как в последствии выяснили в местном управлении морской безопасности, поисковые операции начались, когда мужчина упал в воду. В мероприятиях были задействованы как вертолет, так и водная полиция.

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