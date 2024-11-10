Спасение в Австралии: мужчина выпал за борт и почти 20 часов выживал в океане

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

В Австралии спасли проплававшего 19 часов мужчину после падения с сухогруза

Спасение в Австралии: мужчина выпал за борт и почти 20 часов выживал в океане

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

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При себе он имел документы и кошелек.

В Австралии спасли мужчину, который провел 19 часов в океане после падения с сухогруза. Об этом передает издание The Mirror.

Как выяснилось, он упал с 235-метрового сухогруза Double Delight примерно в 23:30 (15:30 по московскому времени) в четверг, 7 ноября. Большую часть ночи мужчина плыл. В пятницу его заметили, когда он находился в пяти километрах от берега города Суонси в штате Новый Южный Уэльс. Увидели и спасли мужчину местные рыбки. Один из них работает врачом, он оказал пострадавшему первую помощь.

«Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен», — сказал врач Глен Валер.

Причем у спасенного имелись при себе документы и кошелек, запечатанные в пакете. Пострадавшим оказался гражданин Вьетнама, ему 20 лет. На нем также был спасательный жилет. Мужчину госпитализировали.

Теперь Австралийская пограничная служба выясняет, не прыгнул ли вьетнамец за борт судна намеренно. Как в последствии выяснили в местном управлении морской безопасности, поисковые операции начались, когда мужчина упал в воду. В мероприятиях были задействованы как вертолет, так и водная полиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что в августе россиянин Михаил Пичугин выжил после 67-дневного дрейфа в лодке в Охотском море. В море он вышел вместе с братом и племенником, но они не смогли перенести испытания. Пичугин же справился с голодом и переохлаждением, он потерял в весе 50 килограммов. Мужчину уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Он впервые после спасения обратился к жителям родной Бурятии.

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