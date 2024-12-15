Опубликованы кадры с места крушения танкеров в Керченском проливе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 832 0

На видео запечатлена оторвавшаяся часть судна «Волгонефть 212».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Видео с места крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно оторвавшуюся часть судна «Волгонефть 212», на которой находятся чудом уцелевшие люди.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб в результате крушения танкера «Волгонефть 212». Еще 12 моряков были эвакуированы с судна. В каком они состоянии — пока неизвестно.

Танкер «Волгонефть 212» потерпел крушение из-за непогоды. Позднее та же участь постигла и танкер «Волгонефть 239». Сильными волнами оба судна буквально переломило пополам. По данным 5-tv.ru, моряки со второго танкера покинули его и ждут помощи спасателей.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате крушения танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов.

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Опубликованы кадры с места крушения танкеров в Керченском проливе

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