Новая Погребняк: как пластика у скандально известного Хайдарова изменила блогера

Красотка не могла смотреть на себя в зеркало после четвертых родов и решилась на отчаянный шаг.

Блогер Мария Погребняк-Головинская вновь привлекла внимание своей аудитории, продемонстрировав новое лицо спустя две недели после пластической операции, проведенной у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

На протяжении всего этого времени Мария умело интриговала своих подписчиков, оставляя их в ожидании итогов. Наконец, она поделилась финальным результатом: подтянутой кожей лица и выразительными «лисьими глазками», ставшими на сегодняшний день одной из популярных тенденций в бьюти-индустрии.

Блогер Мария Погребняк-Головинская «до» и «после» пластических операций. Фото: Instagram*/mariapoga_

«Специалисты понимают, как подчеркнуть естественную красоту женщины, чтобы результаты пластики смотрелись гармонично и естественно», — отметила довольная Мария в своем блоге в Сети.

Решение о проведении пластической операции стало для Марии важным шагом. В своих более давних публикациях она отмечала, что после рождения четвертого ребенка ее лицо и тело сильно изменились и перестали удовлетворять личные запросы инфлюенсера к своей внешности.

«Похудела на восемь килограммов, бессонные ночи с малышом, появились мешки под глазами, заломы, брыли, верхнее веко все упало вниз. И лицо выглядит очень уставшим», — объяснила Мария в своем блоге в Сети.

После длительных размышлений и консультаций с профессионалами она пришла к выводу, что подтяжка лица и пластика тела помогут ей достичь желаемого эффекта и укрепить уверенность в себе.

Погребняк надеялась на поддержку любимой аудитории, ведь она считает поклонников своей семьей, делится с ними всеми подробностями личной жизни.

Однако вместо ласковых слов и восхищения, Мария столкнулась с жестким хейтом. Комментарии, полные критики и негативных суждений, заполнили ее аккаунт. Многие подписчики выражали недовольство, считая, что такие перемены лишь подчеркивают несоответствие с естественной красотой и индивидуальностью.

Возникли обсуждения и о том, что подобные изменения создают какую-то «маску», лишающую уникальности и обаяния, а также учат других стесняться нормальных послеродовых изменений.

Разбор модернизации Погребняк



Блогер Мария Погребняк-Головинская впервые показала новую внешность. Фото, видео: ©РИА Новости/ Рамиль Ситдиков; Instagram*/mariapoga_; 5-tv.ru

Блогер не сразу сообщила, что именно планирует изменить в себе. Она лишь показывала части тела и лица, которые ее не устраивают, в грустных видео. Спустя 14 дней после операции Погребняк раскрыла карты. Она убрала импланты из груди, ушила живот и сделала подтяжку лица, а также эффект «лисьих глаз», то есть растянула их до ушей.

Самой Марии все понравилось. Она поблагодарила команду, которая была причастна к ее преображению и заверила, что наконец-то чувствует себя красивой, будто бы только вернулась с Мальдив.

«Хочу выразить огромную благодарность Тимуру Хайдарову и Камилю Гаджиеву за их золотые руки! Я в полном восторге от своего преображения и, основываясь на личном опыте, хочу сказать, что эти замечательные специалисты — настоящие профессионалы своего дела. Их уникальный подход заключается в том, что они чувствуют, как сделать так, чтобы раскрыть женскую красоту, и чтобы после пластической операции человек выглядел гармонично, а результаты смотрелись естественно и натурально. Сейчас вы видите только промежуточный результат, так как прошло всего 14 дней после операции, но я уже чувствую себя невероятно уверенно», — написала она в своем блоге.

Однако, кроме Марии никто ничего положительного в ее изменении не увидел. Особые отличия и правда сложно выделить. Единственное, что сразу бросается в глаза, это отсутствие той самой естественности, за которую хвалила блогер своего горе-хирурга. Погребняк настолько растянула себе лицо, что оно стало похоже на пластиковое.

Тяжелый период для любой женщины

Мария Погребняк-Головинская с четвертым ребенком. Фото: Instagram*/mariapoga_

Беременность и рождение детей — это невероятно важные и радостные моменты в жизни женщины, но вместе с ними часто приходят и определенные изменения, которые могут оказать значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние.

Многие молодые мамочки сталкиваются с непростыми вызовами, связанными с постнатальными эффектами, которые могут затянуть их в состояние депрессии и значительно снизить качество жизни.

После родов женщины могут испытывать различные физические изменения, такие как потеря упругости кожи, выпадение волос, появление акне, растяжек и набор веса. Эти изменения могут быть для них шокирующими, особенно если они изначально относились к внешности с особым вниманием или являются публичными персонажами.

Изменения в теле, которые происходят из-за гормонального фона и гормонов, могут привести к снижению сексуального влечения и ощущений во время интимной близости. Это может вызвать недовольство и фрустрацию, так как многие женщины начинают сомневаться в своей привлекательности и женственности.

К сожалению, эти физические изменения часто сопровождаются эмоциональными нагрузками. Усталость от ухода за новорожденным, отсутствие времени на себя и постоянные заботы о малыше могут привести к чувству изоляции и уныния. Социальная поддержка, необходимая на этом этапе, не всегда оказывается доступной, и многие молодые мамы начинают чувствовать себя одинокими в своих трудностях.

Постоянные стрессы и бессонные ночи могут провоцировать тревожность и депрессию, что усугубляет состояние здоровья и обостряет чувство неуверенности. В этом контексте важно осознавать, что такие переживания нормальны и общие для многих женщин.

Поддержка со стороны родных, друзей и профессионалов, таких как психологи или психотерапевты, может сыграть ключевую роль в восстановлении внутреннего баланса и улучшении психоэмоционального состояния. Чувство уверенности в себе и своем теле — это процесс, который требует времени.

Ситуация с Погребняк вполне очевидна и требует положительного внимания в ее адрес, а не наоборот. Она стала мамой в четвертый раз, что само по себе является значительным испытанием как физически, так и эмоционально. Каждая беременность и роды несут свои трудности, а проходить через этот процесс четыре раза — это серьезный вызов.

Очевидно, что в череде пеленок, распашонок и постоянного детского шума, Марии хотелось вспомнить о том, что она не просто мать, но и женщина. Вновь увидеть в себе не машину по вытиранию соплей и слюней, а красотку.

Очень странно, что сотни женщин, которые тоже когда-то пережили этот непростой этап в жизни, осудили Погребняк за стремление к красоте вне обстоятельств. Каждая мама заслуживает возможность оставаться собой, не теряя своей индивидуальности, и находить время для собственного развития и заботы о внешнем виде. После рождения ребенка женщина не перестает быть личностью.

Иная сторона медали

Мария Погребняк-Головинская до последних модернизаций. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Безусловно, желание хорошо выглядеть после родов — абсолютно нормальное. Однако, перекройка половины тела и лица без веских на то оснований, может говорить о низкой самооценке и неуверенности в себе. Важно понимать, что истинная красота исходит изнутри и основывается на принятии себя, своей уникальности и материнства.

Несмотря на свершенный героический поступок, который выпал на женскую долю, Мария не осталась благодарна своему телу и не приняла его. У нее и раньше прослеживались моменты предвзятости к себе.

«Никакие косметологи в моем случае не могли решить проблему с малярными мешками ни с помощью гиалуронки, ни радиессом, ни массажами. Мое лицо стало угловатым и выглядело, как мне писали, будто «пчелы покусали», — писала еще до пластики Мария.

Это высказывание блогера подчеркивает, насколько болезненно она воспринимает каждое слово о своей внешности. Погребняк была готова обкалывать себя различными препаратами в поисках одобрения и похвалы.

Когда этой долгожданной признательности не последовало, она продолжила свои трансформации и решилась на радикальные меры, попрощавшись с прежним обликом на хирургическом столе.



Такое поведение свидетельствует о том, что критическое отношение к себе может привести к крайностям. Вместо того чтобы стремиться к одобрению извне, важно сосредоточиться на внутреннем мире и научиться ценить себя, включая все изменения, которые приносит жизнь.

Путь к принятию себя и своей уникальности может быть долгим, но он бесспорно важен для психоэмоционального благополучия.

Мнения подписчиков о новом виде звезды разделились: одни восхищались преображением и новыми чертами лица, другие же критиковали ее за утрату индивидуальности. Даже ее давние поклонники выражали недоумение — как такой смелый шаг повлиял на ее образ.

Жесткий хейт в Сети

Под видео с долгожданным преображением просто тьма комментариев о том, что Мария занимается ерундой, не любит себя и всю красоту блогера можно смыть с косметикой.

Пользователи социальных сетей высказывают недоумение по поводу изменений Погребняк, заостряя внимание на том, что внешность не определяет внутреннюю сущность человека и лучше бы она занялась ребенком, чем такими глупостями.

«Себя нужно любить, а не бежать под нож, тем более, что кроме мейка я разницы особо и не увидела. Нужно было показывать без мейка разницу, да и добиться можно без операций этого эффекта. Тем более, что в вашем случае денег полно»;

«Подсевшая на пластику, как и многие. Так и не остановится»;

«Так, если нас всех накрасить, платье красивое надеть, то мы все будем ровно такими же красивыми. Не вижу разницы! Если бы показала без макияжа себя „до“ и „после“ — это другое дело»;

«Как пластиковая кукла»

«В 35 лет они уже убирают суфы, комки Биша… А дальше что? Формалин?» — пишут пользователи Сети.

Пока Погребняк никак не отреагировала на острые высказывания, а лишь продолжает публиковать видео с самолюбованиями. Конечно, красивую себя ведь теперь нужно всему миру показать. Эта ситуация вновь поднимает важные вопросы о стандартах красоты и восприятии себя в эпоху социальных сетей, где внешность зачастую становится приоритетом над внутренним миром.

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