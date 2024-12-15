Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

МИД РФ сообщил о частичной эвакуации персонала загранпредставительств в Дамаске

Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии

Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посольство РФ в Дамаске продолжает работать.

Россия эвакуировала часть сотрудников своих загранпредставительств в Дамаске. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что посольство России в Сирии продолжает свою работу.

Reuters на днях сообщало, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) России покинули базу в Сирии. По данным агентства, они вышли из порта Тартуса, но пришвартовались рядом с сирийским побережьем. На опубликованных спутниковых снимках видно, что три российских корабля находятся примерно в 13 километрах от Тартуса.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российским военным присутствием в Сирии. По его словам, об этом преждевременно говорить, так как вопрос необходимо обсуждать с властью. Между тем в Сирии еще не завершился переворот.

Переворот в Сирии

В воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной сирийской оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву — РФ предоставила им убежище.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как европейцы готовятся к новой волне беженцев из Сирии.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
Победите свой страх: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Последние новости

21:36
Цветы и игрушки несут к месту гибели сбитого Porsche мальчика в Новой Москве
21:15
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии
20:38
Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине
20:20
Демократия победила: европейцы готовятся к новой волне беженцев из Сирии
19:54
«Угля достаточно на 500 лет»: Новак рассказал о развитии Кемеровской области
19:35
Врачам и пациентам: как искусственный интеллект помогает в медицине

Сейчас читают

Тайные аборты, гибель любимого, тюрьма и слепота: злой рок судьбы Валентины Малявиной
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год