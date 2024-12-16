Надежда на выздоровление: российская вакцина от рака прошла доклинические испытания

Около года потребуется нашим ученым, чтобы начать испытания российской вакцины от рака на добровольцах. Сейчас новейший препарат тестируют на мышах.

И первые результаты уже можно назвать научной сенсацией — опухоль перестает расти и поражать здоровые органы животных. Над созданием вакцины сейчас трудятся представители сразу нескольких научных центров страны.

И как заявили в Минзраве, после завершения всех испытаний препарат будет предоставляться пациентам бесплатно. О разработке, которая дает надежду на выздоровление тысячам, рассказала корреспондент «Известий» пациентов Ксения Солдатова.

Мыши в контейнере выглядят здоровыми. Хотя всем этим грызунам подсаживали раковые клетки и провоцировали развитие болезни. Но тех, что во втором ящике, привили новой разработкой.

И это лишь одно из исследований. В целом новая российская вакцина от рака уже прошла доклинические испытания на животных. Полученные результаты обнадеживают. Опухоли и метастазы сокращались. Животные, получившие вакцину, уже прожили вдвое больше группы без препарата.

Такой высокой эффективности удалось добиться благодаря тому, что эта вакцина — первая персонализированная. То есть каждая готовится под конкретного пациента. После операции материал отправляют на генетическое исследование.

Образцы получают в лаборатории. Из клеток опухоли и здоровых тканей за стеклом выделяют ДНК и РНК — это они позволят определить состав будущей вакцины.

Дальше отправляют в секвенатор — аппарат, который делает генную расшифровку и, главное, ищет мутации. Это ключевая особенность новой вакцины. Если химиотерапия, облучение в целом направлены на разрушение раковых клеток, но могут уничтожить не все, и тяжело переносятся организмом, то новая вакцина учит собственный иммунитет распознавать именно поврежденные, мутировавшие клетки и бороться с ними.

Гены больной мыши просматривают в компьютерной программе. Над вакциной трудятся не только ученые, медики, но и IT-специалисты. Самый эффективный состав с учетом мутаций помогает определить нейросеть, тоже разработанная здесь.

«Смотрит, с какой вероятностью этот измененный белок появится на снаружи клетки. На поверхности клетки, потому что это уже предсказать обычными методами вычислений не получается», — говорит научный сотрудник лаборатории персонализированной медицины НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Алексей Лазарева.

Новая вакцина — это совместная разработка сразу нескольких крупных научных центров: Блохина, Герцена и Гамалеи. В последнем подготовили МНРК-платформу для нее. По аналогии с той, что была в антиковидном «Спутнике».

Полностью изготовление каждого препарата, по плану, будет занимать до двух месяцев.

«Технически и технологически это, судя по всему, возможно. Почему это важно? Потому что первые проявления метастазирования и рецидивов могут начинаться через 3-4-5 месяцев», — рассказывает директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Вячеслав Косоруков.

Но есть несколько оговорок. Во-первых, пока исследования проводятся, в основном, на меланоме. Для нее характерно большое количество мутаций, необходимых для вакцины. Во-вторых, врачи подчеркивают: это не волшебное средство, а, скорее, способ усилить иммунную терапию. И третье — сейчас разработчики готовят документы, исследования на добровольцах, если их одобрят, начнутся только в конце 2025-го. Еще продолжается подготовка.

«Сколько доз, какое количество за одну дозу надо будет вводить препарата. Вот как с COVID была эта история. Бегали люди после вакцинации, выясняли, есть эффект, нет эффекта, антитела появились или нет. Будет ли у нас похожая тест-система для этого, предстоит обсудить и выяснить на протяжении ближайшего года», — объясняет старший научный сотрудник отделения опухолей кожи НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Самойленко.

Помимо меланомы, вакцину намерены тестировать и на других подходящих для этого видах рака: легких, почек, опухолях желудочно-кишечного тракта.