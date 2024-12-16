В выигрыше банки или клиент? Названы подвохи «новогодних» вкладов с супердоходностью

Обещанный процент может оказаться ниже заявленного уровня, предупредила эксперт.

Россиянам следует тщательно изучать условия договора с банком перед тем, как вложить деньги перед Новым годом. Кредитные организации предлагают гражданам положить накопления под 23-26% годовых, но есть подвохи. Об этом пишет aif.ru.

Так, банки закладывают вероятность повышения ключевой ставки 20 декабря в свои предновогодние предложения, отметила доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова. По ее словам, клиент всегда может расторгнуть договор с потерей ранее начисленных процентов и перезаключить его на новых условиях.

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«Если с момента открытия предыдущего вклада пройдет не более трех недель, а ставка вырастет на несколько пунктов, вкладчик останется в выигрыше даже при потере процентов», — объяснила она.

При этом важно хорошо изучить условия договора, особенно реальную ставку по вкладу, ибо обещанный процент может оказаться ниже заявленного уровня. Любой уважающий себя банк сразу подсчитывает планируемый доход в рублях. По словам Зубковой, если его соотнести с суммой вклада, то можно легко определить реальную процентную ставку.

Кроме того, банки часто устанавливают жесткие требования, которые могут усложнить получение доходности, обратила внимание финансовый советник, руководитель Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева. Другим риском являются скрытые комиссии, которые уменьшают прибыль. Также счет может оказаться не пополняемым или не позволяющим частично снять деньги.

В октябре Центробанк России поднял ключевую ставку до 21%. В сообщении регулятора говорится, что инфляция складывается выше, чем прогнозировалось в июле этого года. В следующий раз могут ставку снова повысить 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк отменит лимит полной стоимости займа по кредитным картам. Регулятор уличил ряд кредитных учреждений во введении заемщиков в заблуждение.