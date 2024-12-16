Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 22 0

Глава государства выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Соединенные Штаты, Великобритания, страны-члены Евросоюза доводят Россию до красной черты. Москва не может это игнорировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, США продолжают спонсировать Украину, поставлять ей оружие, а также отправлять наемников и военных советников. Тем самым Вашингтон поощряет дальнейшую эскалацию конфликта.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО. Российским войскам удалось за последние 12 месяцев освободить почти 190 населенных пунктов.

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